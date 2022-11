Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στον Περιφερειακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα άτομο. Μετ’ εμποδίων η κίνηση στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

(εικόνα αρχείου)

Σύγκρουση πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 λίγο πριν το τούνελ της Τούμπας, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Η κίνηση των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται από δύο λωρίδες με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Κώστας Κρομμύδας: Ατύχημα για τον ηθοποιό - Τι συνέβη