Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Μηχανάκι παρέσυρε πεζή

Τροχαίο με παράσυρση πεζής στην Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο τραυματισμένη η γυναίκα.

Τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία το ατύχημα έγινε περίπου στις 08:00 στην πλατεία ΧΑΝΘ όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ελαφρά τραυματισμένη, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

