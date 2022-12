Δωδεκανήσα

Βιασμός ανήλικης: Δάσκαλος χορού καταδικάστηκε και από το Εφετείο

Η ποινή του επέβαλε το δικαστήριο και η απόρριψη των ελαφρυντικών.

Αναβίωσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 65χρονο κάτοικο Αρχαγγέλου, δάσκαλο χορού, άνευ πτυχίου, στο Πνευματικό Κέντρο Αρχαγγέλου, που κρίθηκες ένοχος για βιασμό παιδιού που συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα αλλά όχι τα δεκαπέντε έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έπαυσε οριστικά την δίωξη εις βάρος του για αποπλάνηση λόγω παραγραφής.

Πρωτοδίκως του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 9 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου αφού απέρριψε τα ελαφρυντικά που πρότεινε η υπεράσπιση του, του επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τα μεσάνυχτα της 11ης Μαρτίου 2012 από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου.

Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, ο “δάσκαλος” φέρεται σε ένα χορό τις απόκριες να έκανε… “εξομολόγηση” σε μια ανήλικη μαθήτριά του, λέγοντάς της ότι την αγαπάει “όχι μόνο σαν πατέρας, αλλά και ερωτικά”. Η κοπέλα είπε ότι τον πίστεψε και άρχισε να τον «συμπονεί».

Στην πορεία, ο 65χρονος της πρότεινε να την πάει μια βόλτα και μετά στο σπίτι της και εκείνη δέχτηκε. Πήγαν σε ένα απόμερο σημείο και αφού την κολάκευσε, της έπιασε το χέρι και την φίλησε στο μάγουλο. Ντράπηκε και μετά την φίλησε στο στόμα.

Την εβδομάδα που ακολούθησε συνέχισε να την πολιορκεί και η ανήλικη άρχισε να αισθάνεται θετικά συναισθήματα γι’ αυτόν.

Την 6η Μαρτίου 2012, σε άλλη τους βόλτα, τη φίλησε για δεύτερη φορά και της είπε, «από τη στιγμή που δίνεις την ψυχή σου με το φιλί, τι νόημα έχει το σώμα», προσπαθώντας να ασελγήσει σε βάρος της.

Η ανήλικη αρνήθηκε, στενοχωρήθηκε και τότε της ζήτησε συγγνώμη, λέγοντάς της ότι έχει δίκιο και ότι παρασύρθηκε γιατί είναι άνδρας και έχει ορμές.

Κατέθεσε μάλιστα ότι ο “δάσκαλος” έχει πιάσει τα οπίσθια κοριτσιών στο χορευτικό χωρίς να διαμαρτυρηθεί καμία γιατί του έτρεφαν εμπιστοσύνη.

Το απόγευμα της 11ης Μαρτίου 2012 μετά το χορευτικό, που έκαναν στη γιορτή της ελιάς στα Λάερμα, του τηλεφώνησε γιατί θεώρησε ότι είχε πιει πολύ. Τον βρήκε λίγη ώρα αργότερα έξω από ένα καφενείο και όταν άρχισε να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του, η ανήλικη του είπε να μην φύγει μακριά.

Συνέχισε χωρίς να της δώσει σημασία. Σταμάτησε σε ένα ερημικό χωράφι και προσπάθησε να την φιλήσει.

Η ανήλικη είπε ότι τον απώθησε και τότε άρχισε να την χαϊδεύει παρά τις αρνήσεις της. Ενώ προσπαθούσε να ασελγήσει σε βάρος της, την πήρε η μητέρα της τηλέφωνο και δεν το σήκωσε. Ενα λεπτό μετά έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο οι γονείς της. Απολογούμενος αρνήθηκε με αγανάκτηση τις κατηγορίες, όπως του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν τέλεσε καμία παράνομη πράξη σε βάρος της ανήλικης.

Ο 65χρονος τόνισε ότι τα γεγονότα, όπως περιγράφονται στην ανωμοτί εξέταση της ανήλικης, μόνο κατάθεση ανήλικης δεν θυμίζουν, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν καθοδηγητές.

Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι ορισμένοι, μη κατονομαζόμενοι, για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που θα δημιουργούσε στην κλειστή κοινωνία του Αρχαγγέλου το γεγονός ότι ένα κορίτσι μπήκε, βραδινή ώρα, σε ένα αυτοκίνητο ενήλικου άνδρα και έγινε αντιληπτή από ομοχώριούς τους, προσπαθούν να πετύχουν την καταδίωξή του και την εμφάνιση της ανήλικης ως «θύματος».

Επεσήμανε ότι είναι οικογενειάρχης, πατέρας δύο ενηλίκων παιδιών και ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι αφιλοκερδώς πηγαίνει, όποτε τον καλούν, στο Πνευματικό Κέντρο Αρχαγγέλου, που εποπτεύεται από την εκκλησιαστική επιτροπή του Ι.Ν. Ταξιαρχών Αρχαγγέλου Ρόδου, ιδίως όταν οργανώνουν χορευτικές επιδείξεις, επειδή διαθέτει χορευτικές δεξιότητες και βοηθά τους χορευτές.

Ισχυρίστηκε παραπέρα ότι δεν εγνώριζε την ακριβή ηλικία της ανήλικης επισημαίνοντας ότι εκ της σωματικής της διαπλάσεως και της εν γένει συμπεριφοράς της, σε καμία περίπτωση δεν έδινε την εντύπωση ανήλικης που δεν έχει συμπληρώσει τα δεκαπέντε έτη.

Υποστήριξε ότι την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012, την μετέφερε από μία καφετέρια του χωριού στο σπίτι της και αυτή από μόνη της τον φίλησε στο μάγουλο για να τον καληνυχτίσει.

Την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012 και περί ώρα 7.40 -7.50 μ.μ. και αφού είχε ολοκληρωθεί το χορευτικό στα Λάερμα έφυγε με ένα φίλο του και κάθισε σε ένα καφενείο. Εκεί, όπως είπε, δέχτηκε δύο τηλεφωνήματα από την ανήλικη, η οποία ζητούσε επίμονα να τον δει. Η ίδια πήγε, όπως εξέθεσε, στο καφενείο και εκείνος υπό την επήρεια αλκοόλ βγήκε έξω και την είδε στο αυτοκίνητό του, σκυμμένη στο πίσω κάθισμα, προφανώς για να μην γίνει αντιληπτή από τους διερχόμενους. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη του ζήτησε να πάνε βόλτα και ότι ενώ βρισκόταν στο πίσω κάθισμα τον φίλησε στο μάγουλο.

Μετά από 5 λεπτά χτύπησε το κινητό της και η ίδια του είπε ότι ήταν η μητέρα της. Περίπου δύο λεπτά αργότερα ο πατέρας της άνοιξε την πόρτα του οδηγού του αυτοκινήτου του, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Ο 65χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι ξεκούμπωσε το παντελόνι του, ότι είχε γυμνό το μόριό του και ότι την πίεσε να το αγγίξει, υποστηρίζοντας ότι φορούσε παραδοσιακή στολή τύπου “Βράκας”, που φέρει εσωτερική ολόσωμη επένδυση.

Ήταν, όπως είπε, αντικειμενικά αδύνατη η πράξη του βιασμού. Τονίζει δε ότι οι γονείς της δεν τον βρήκαν γυμνό ή ημίγυμνο αλλά στο μπροστινό κάθισμα και την κόρη τους στο πίσω μέρος του οχήματος.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο κ. Γιώργος Κυπραίος και ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ο κ. Ακης Δημητριάδης.

Πηγή: dimokratiki.gr

