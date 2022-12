Μαγνησία

Ασέλγεια: Γονείς μήνυσαν τον σύντροφο της ανήλικης κόρης τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 19χρονος και η αντίδραση της ανήλικης.

Για ασέλγεια κατηγορείται από τους γονείς μιας 14χρονης , ένας 19χρονος ιδιωτικός υπάλληλος. Οι γονείς της μαθήτριας κατέθεσαν μήνυση εναντίον του και ο νεαρός πέρασε χθες την πόρτα του ανακριτή.

Ο 19χρονος ισχυρίζεται πως είχε δεσμό με την έφηβη, η οποία του συστήθηκε ως μαθήτρια Λυκείου, ενώ το κορίτσι δεν διαψεύδει ούτε τον δεσμό, ο οποίος έχει λήξει προ πολλού , ούτε το γεγονός ότι του συστήθηκε ως μεγαλύτερη από την ηλικία της.

Οι γονείς της μικρής τον κατηγόρησαν επίσης για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού καθώς στο κινητό του βρέθηκε μια selfie φωτογραφία όπου βρίσκονται οι δύο τους σε μια μπανιέρα με τα εσώρουχα και χαμογελούν στον φακό.

Η 14χρονη δήλωσε πως και η ίδια έχει την ίδια φωτογραφία στο κινητό της αλλά κανείς από τους δύο δεν την διακίνησε.

Ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος και εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια και για κατοχή πορνογραφικού υλικού. O νεαρός παραπέμπεται σε ρητή δικάσιμο.

Πηγή: gegonata.news

Ειδήσεις σήμερα:

Στα γαλανόλευκα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (εικόνες)

“Το καλάθι του Άη Βασίλη”: Κατατέθηκε η τροπολογία

Λάρισα: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)