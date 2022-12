Μαγνησία

Βελεστίνο: Οικογένεια με δυο παιδιά έμεινε στον δρόμο

Οικογένεια με δύο παιδιά κι ακόμα ένα να «έρχεται» έμεινε στο δρόμο μετά από έξωση.

Ένα ζευγάρι στο Βελεστίνο -και συγκεκριμένα στο χωριό Χλόη- με δύο ανήλικα παιδιά και ένα τρίτο να «έρχεται» σε τρεις μήνες, έμεινε χθες στον δρόμο καθώς οι ιδιοκτήτες του σπιτιού κάνοντας χρήση δικαστικών αποφάσεων, προχώρησαν σε έξωση.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών, ενώ η 31χρονη σύζυγος είναι έξι μηνών έγκυος. Χρωστούσαν πολλές δόσεις ενοικίων στους ιδιοκτήτες με τον 32χρονο ιδιωτικό υπάλληλο να υποστηρίζει πως προχώρησε σε εξόφληση 800 ευρώ. Χθες το μεσημέρι δικαστικός κλητήρας με την παρουσία αστυνομίας προχώρησε σε «σφράγισμα» του σπιτιού και τα πράγματα της οικογένειας έμειναν μέσα στο σπίτι. «Χρωστούσα 800 ευρώ, τα ξόφλησα, αλλά επέμειναν στην έξωση και τελικά μείναμε εκτός του σπιτιού με τα πράγματά μας μέσα», υποστήριξε στα gegonota.news ο 32χρονος .

«Δεν ξέρω που να πάω την σύζυγο και τα παιδιά μου. Μεταφερθήκαμε χωρίς ρούχα σε ένα φιλικό σπίτι, αλλά για πόσο», αναρωτήθηκε ο ίδιος. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού αποφάσισαν να προχωρήσουν στην έξωση , όχι για τις οφειλές στα ενοίκια αλλά για τις ζημιές, όπως δήλωσαν στα gegonota.news .

«Θέλαμε να νοικιάσουμε το πατρικό σπίτι σε μια οικογένεια για να μπορεί να συντηρείται . Εάν δεν λειτουργεί ένα σπίτι παρουσιάζει μετά πολλά προβλήματα. Ορίσαμε ένα ενοίκιο στα 200 ευρώ που σπάνια λαμβάναμε, αλλά αυτό πιστέψτε με είναι το λιγότερο. Το σπίτι είναι σε μαύρα χάλια με μεγάλες ζημιές και άμα το δει κανείς θα κλάψει. Δεν μπορούσαμε να του μιλήσουμε, δεν μας άφηνε να μπούμε μέσα, μας απαγόρευε την είσοδο. Κάναμε δύο δικαστήρια και το τελευταίο ήταν το καλοκαίρι. Του δόθηκε διορία ενός μήνα να μετακομίσει με την οικογένειά του και δεν το έπραξε. Του θυροκολλήθηκε η απόφαση και την αγνόησε. Έτσι, φτάσαμε στο σήμερα. Τίποτα δεν ήταν ξαφνικό, γνώριζε την απόφαση έξωσης από το καλοκαίρι. Θα εκραγεί το μυαλό μας με αυτή την ιστορία. Είναι δυνατόν να ξυπνούσαμε μια ημέρα ξαφνικά και να κλειδώναμε τα πράγματα μιας οικογένειας μέσα . Εάν δεν είχαν προηγηθεί αδιανόητα πράγματα δεν θα κάναμε έξωση» ανέφεραν οι ιδιοκτήτες. Ο 32χρονος προσπάθησε χθες να δει τον Εισαγγελέα υπηρεσίας για να ζητήσει να επιτραπεί η είσοδος στο σπίτι. «Δεν μπόρεσα να δω κανέναν και με παρέπεμψαν στην πρόνοια. Μου είπαν να αναζητήσω δομή του Δήμου για να κοιμίσω τα παιδιά μου και την έγκυο γυναίκα μου. Δεν θα συγχωρήσω ότι μας πέταξαν έξω από το σπίτι και τα παιδιά ήταν μπροστά», δήλωσε ο ενοικιαστής αλλά όταν ρωτήθηκε γιατί τα παιδιά την ώρα που εμφανίστηκε ο δικαστικός κλητήρας δεν ήταν σχολείο απάντησε πως δεν πήγαν για μάθημα γιατί ήταν κουρασμένα.

