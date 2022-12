Θεσσαλονίκη

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας κάηκε ζωντανός στην αυλή του

Η εκδοχή της γυναίκας του αμφισβητήθηκε από τις Αρχές που κάνουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του άνδρα.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 87χρονος ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος στην αυλή του σπιτιού του, στο Κολχικό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ερευνά η αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, η σύζυγός του φέρεται να κατέθεσε ότι ο 87χρονος κάηκε ζωντανός όταν επιχείρησε να κάψει κλαδιά και φύλλα. Από την έρευνα της Πυροσβεστικής, όμως, στο σημείο εντοπισμού του, δεν φαίνεται -προς το παρόν- να επιβεβαιώνεται αυτή η εκδοχή.

Η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Λαγκαδά βρίσκεται σε εξέλιξη.

