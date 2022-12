Αρτα

Κακοκαιρία “GAIA” - Άρτα: Κατέρρευσε γέφυρα στο Κομπότι (εικόνες)

Διάβασέ μου το...

Προβλήματα δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Αγροτικοί δρόμοι καταστράφηκαν, καλλιέργειες πλημμύρισαν.



Προβλήματα δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις στον Δήμο Νικολάου Σκουφά , στην Άρτα. Αγροτικοί δρόμοι καταστράφηκαν, καλλιέργειες πλημμύρισαν, ενώ κατέρρευσε η γέφυρα στα Γκούρα Κομποτίου, όπως αναφέρει η δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Ροζίνα Βαβέτση.

Ήταν θέμα χρόνου ήταν να εμφανιστεί στους Μελισσοργούς το μεγάλο κατολισθητικό φαινόμενο, λέει ο πρόεδρος της κοινότητας, Δημοσθένης Ρίζος. Τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνει, τα εδάφη στη συγκεκριμένη περιοχή του χωριού έχουν υποστεί ρηγματώσεις από τα νερά που συσσωρεύονται από το βουνό.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών επιδείνωσαν την κατάσταση και το πρωί ξεκίνησε η κατολίσθηση. Ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές έχει υποστεί γειτονικό του, καθώς δεν άντεξαν τα τοιχία αντιστήριξης.

Ωστόσο, επικρατεί ανησυχία και προβληματισμός για όλα τα σπίτια της γειτονιάς καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φωτογραφίες: epiruspost.gr





