Εύβοια

Τροχαίο στα Ψαχνά: Νεκρός γιατρός - Προσπάθησε να αποφύγει σκύλο (εικόνες)

Ο 47χρονος έχασε τον έλεγχο, όταν στη μέση του οδοστρώματος εμφανίστηκε ένας σκύλος.



Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα 47χρονος οδηγός μηχανής κατευθυνόμενος προς Ψαχνά στην Εθνική οδό Χαλκίδας – Αιδηψού έχασε τον έλεγχο όταν εμφανίστηκε στην μέση του οδοστρώματος ένας σκύλος.

Η μηχανή αφού βγήκε εκτός οδοστρώματος κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι και συγκρούστηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να βρει ακαριαίο θάνατο.

Πρόκειται για 47χρονο γιατρό που υπηρετούσε σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων, εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγες ώρες πριν συγκεκριμένα το βράδυ της Τετάρτης στην Χαλκίδα όταν ένα ΙΧ επιβατικό όχημα συγκρούστηκε σε μαντρότοιχο λίγο πριν τις καμάρες Χαλκίδας με αποτέλεσμα την εκτροπή του και τον θανάσιμο τραυματισμό της 17χρονης επιβάτιδας και τον τραυματισμό του 19χρονου οδηγού.

Πηγή: eviathema.gr

