Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Μικρή φάλαινα βρέθηκε σε παραλία του νησιού (εικόνες)

Η μικρή φάλαινα είχα χάσει τον προσανατολισμό της και δέχτηκε βοήθεια από άντρες της περιοχής.

Μια μικρή φάλαινα βγήκε στην παραλία του Ρεθύμνου, την οποία εντόπισαν σήμερα νωρίς το πρωί εργαζόμενοι καταστημάτων στην περιοχή και ενημέρωσαν τις αρχές.

Ευτυχώς το φαλαινάκι ήταν καλά στην υγεία του αλλά μάλλον αποπροσανατολισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη λιμενική αρχή.

Έτσι, οι πολίτες με τη συνδρομή ανδρών της αστυνομίας και του λιμενικού βοήθησαν τη μικρή φάλαινα να γυρίσει ξανά στη θάλασσα και να συνεχίσει το ταξίδι της.

Πηγή: flashnews.gr, goodnet.gr

