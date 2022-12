Εύβοια

Εύβοια: Ανέβηκε στην ταράτσα να στολίσει, έπεσε και σκοτώθηκε

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού ενώ έβαζε χριστουγεννιάτικα φωτάκια.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στην Κάρυστο της Εύβοιας το απόγευμα της Παρασκευής όταν έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του.

Ο 60χρονος άνδρας είχε ανέβει στην ταράτσα του σπιτιού που έμενε για να στολίσει με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ωστόσο φέρεται να μπλέχτηκαν τα πόδια του, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος 3 μέτρων, χτυπώντας το κεφάλι του.

Άνθρωποι της οικογένειάς του που άκουσαν τον ήχο βγήκαν να δουν τι έγινε και βρήκαν τον 60χρονο πεσμένο στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Μετέφεραν αμέσως τον άτυχο άνδρα στο Νοσοκομείο της Καρύστου, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατος του.

Πηγή: evima.gr

