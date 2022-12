Αρτα

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε μέσα σε ένα καλύβι με το μαχαίρι που προκλήθηκαν τα θανάσιμα τραύματα να βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Νεκρός μέσα σε καλύβι και με τραύματα από μαχαίρι βρέθηκε ένας 47χρονος που αγνοούνταν στην περιοχή Ροδαυγή της Άρτας.

Η δήλωση εξαφάνισης είχε γίνει στις 10 Δεκεμβρίου από στενό συγγενικό πρόσωπο του 47χρονου το οποίο ζει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε την τελευταία επικοινωνία μαζί του τρεις μέρες νωρίτερα, στις 7 του μήνα.

Μετά την δήλωση εξαφάνισης ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης του 47χρονου από την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Τελικά το Σάββατο εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καλύβι φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Στον ίδιο χώρο και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες βρέθηκε και το μαχαίρι.

Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτοχειρία ή για εγκληματική ενέργεια ενώ φως θα ρίξει και η ιατροδικαστική έκθεση.

