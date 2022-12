Φθιώτιδα

Λαμία: Πυκνή ομίχλη σκέπασε την πόλη

Μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε το απόκοσμο σκηνικό στην πόλη της Λαμίας, αλλά και σε όλη την κοιλάδα του Σπερχειού.

Ένα «πέπλο» ομίχλης απλώθηκε πάνω από τη Λαμία «εξαφανίζοντας» την πόλη.

Η πυκνή ομίχλη χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά το πρωί της Κυριακής για να σκεπάσει την πόλη και όλη την κοιλάδα του Σπερχειού.

Επειδή η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς που κινούνται εντός και εκτός πόλης και φυσικά ακόμη περισσότερη προσοχή στην εθνική οδό και στους δρόμους προς Μπράλο, προς Δομοκό και προς Καρπενήσι.

