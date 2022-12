Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μεζεδοπωλείο εν ώρα λειτουργίας (βίντεο)

Τρόμος για τους υπαλλήλους και τους πελάτες του μαγαζιού. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εργαζόμενος στην κουζίνα.

Φωτιά ξέσπασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σε γνωστό μεζεδοπωλείο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του καταστήματος το εγκατέλειψαν άμεσα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της κουζίνας και αμέσως τέθηκε σε λειτουργία η πυρασφάλεια. Στο κατάστημα έσπευσαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Η φωτιά είχε ήδη σβήσει, ωστόσο το μεζεδοπωλείο γέμισε με καπνούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από τη φωτιά υπέστη ελαφρά εγκαύματα ο μάγειρας της επιχείρησης και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: thestival.gr





