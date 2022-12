Θεσσαλονίκη

Κλεμμένα αυτοκίνητα βρέθηκαν σε χωράφια

Τα αυτοκίνητα είχαν κλαπεί κατά το τελευταίο 10ημερο από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τα αυτοκίνητα που είχαν κλαπεί τις τελευταίες μέρες από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε αγροτεμάχια, κοντά σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών.

Εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποίησε σήμερα η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα σε αγροτεμάχια με πυκνή βλάστηση, τα οποία ήταν δύσκολα προσβάσιμα από τους παρακείμενους δρόμους συνολικά 7 οχήματα, τα οποία είχαν κλαπεί κατά το τελευταίο 10ημερο από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η προανάκριση για την ταυτότητα των δραστών συνεχίζεται.

