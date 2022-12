Ρεθύμνου

Πήγε να φτιάξει τον ηλιακό και έπεσε από την ταράτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, ενώ έκανε εργασίες στον ηλικό θερμοσίφωνα, στην ταράτσα του σπιτιού.

(ειικόνα αρχείου)

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στο Ρέθυμνο, όταν ένας 46χρονος εργάτης προσπάθησε να επισκευάσει έναν ηλιακό θερμοσίφωνα.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, το πρωί του Σαββάτου ο 46χρονος τεχνικός επισκέφτηκε ένα σπίτι στο Ρέθυμνο για να φτιάξει τον ηλιακό θερμοσίφωνα.

Ωστόσο, για άγνωστο λόγο ο άνδρας έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε από την ταράτσα στο κενό.

Οι ένοικοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άτυχο άνδρα μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο.

Ευτυχώς, ο 46χρονος έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι του για να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά του.

Πηγή: cretapost.gr/

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι (εικόνες)

Χριστούγεννα: Γιατί γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου

Αίγυπτος: Κατάρρευση κερκίδας με δεκάδες τραυματίες (βίντεο)