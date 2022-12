Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες εκκλησιών “σήκωσαν” ακόμα και…κολυμπήθρα

Κλέφτες με ...αδυναμία στις εκκλησίες είχαν κάνει "φύλλο και φτερό" τις εκκλησίες τριών περιοχών.

Eκκλησιαστικά είδη από ιερούς ναούς και παρεκκλήσια στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Θέρμης έκλεβαν δύο άτομα που ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά.

Ειδικότερα, ένας 49χρονος κι ένας 43χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2022, κινούμενοι στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Θέρμης προέβησαν σε 19 περιπτώσεις διαρρήξεων ιερών ναών και παρεκκλησίων, από το εσωτερικό των οποίων αφαίρεσαν εκκλησιαστικά είδη όπως μανουάλια, καντήλια, καμπάνες, πολυελαίους, κολυμπήθρα κ.ά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

