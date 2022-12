Ηράκλειο

Κρήτη: Tροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου και εγκλωβισμό οδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και η ομάδα της ΕΜΑΚ Κρήτης.

(εικόνα αρχείου)

Νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς, στον κόμβο των Πεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του , το τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι όταν ένα αυτοκίνητο, ύπο άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα η οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και σύσσωμη η ομάδα της ΕΜΑΚ Κρήτης (1 όχημα με 7 άτομα) οι οποίοι απεγκλώβισαν με επιτυχία την γυναίκα από το αυτοκίνητο και την παρέδωσαν με ασφάλεια στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε μία τραυματίας, από ΙΧΕ όχημα, λόγω εκτροπής του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου, στον κόμβο Πεζών, στην #Κρήτη. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 27, 2022

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 55 ετών, μεταφέρθηκε με τραύματα στο χέρι στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Η Τροχαία Ηρακλείου ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: cretapost.gr

Αντικαπνιστικός νόμος - Αστυνομία: Εκατοντάδες πρόστιμα και χιλιάδες έλεγχοι τον Δεκέμβριο

Βορίδης: Εκλογές με καταλόγους από την νέα απογραφή…