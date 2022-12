Ιωάννινα

Τροχαίο: ΙΧ όπου επέβαινε οικογένεια κατέληξε σε γκρεμό (εικόνες)

Tο όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Άγιο είχε ένα ζευγάρι και το εξάχρονο παιδί τους καθώς βγήκαν με πολύ ελαφρά τραύματα μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το ατύχημα έγινε στο 25ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων- Τσεπελόβου, στην περιοχή Ραντοβάνη.

Πρόκειται για το σημείο, μετά την Μεταφόρτωση προς τους Ασπραγγέλους που χαρακτηρίζεται από πολλές στροφές.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες και πιθανότητα λόγω της περιορισμένης ορατότητας εξαιτίας της ομίχλης, το όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το ευτύχημα είναι ότι τα τρία άτομα, 45, 41 και έξι ετών βγήκαν από το όχημα με ελαφρά τραύματα και για προληπτικούς κυρίως λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

