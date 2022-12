Μαγνησία

Βόλος: έκλεψαν το μηχανάκι διανομέα την ώρα που παρέδιδε παραγγελία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Φτερά» έκανε το μηχανάκι εν ώρα εργασίας του διανομέα. Η έκκλησή του και η καταγγελία.

(εικόνα αρχείου)

Απόγνωση για διανομέα που του έκλεψαν το μηχανάκι εν ώρα εργασίας.

Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο Βόλο, όταν την παραμονή των Χριστουγέννων ο 35χρονος και πατέρας τριών παιδιών, παρέδιδε παραγγελία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:00 το βράδυ, όταν ανέβηκε σε πολυκατοικία για να παραδώσει. Όμως, για να παραδώσει γρήγορα την παραγγελία και να επιστρέψει στο μαγαζί που εργάζεται, αφηρημένος άφησε τα κλειδιά πάνω στο μηχανάκι.

Μόλις επέστρεψε το δίκυκλο είχε κάνει «φτερά». Άγνωστος ή άγνωστοι βρήκαν την ευκαιρία να το κλέψουν. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο που παρέδωσε την παραγγελία είναι ένα πάρκο. Περνώντας ο ίδιος αντιλήφθηκε κίνηση στο πάρκο. Δεν αποκλείεται να τον παρακολούθησαν και μόλις συνειδητοποίησαν τα κλειδιά πάνω στο μηχανάκι, το άρπαξαν και έγιναν καπνός.

Για την κλοπή έγινε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Βόλου, ενώ σε ανάρτησή του ο Βασίλης Τόπας, ανέφερε: «Πριν μια ώρα διανομέας της εταιρείας Smokers αφήνοντας το μηχανάκι να παραδώσει παραγγελία στη Κύπρου στο παρκάκι κάποιος, ή κάποιοι του κλέψανε το μηχανάκι. Daytona μαύρο 125 cc με πινακίδα ΒΤΒ 786. Παρακαλώ οποίος δει το μηχανάκι ας ειδοποιήσει την αστυνομία η το Smokers στο 2421303333.Το παιδί είναι οικογενειάρχης με τρία παιδιά και τρέχει όλη μέρα για το μεροκάματο. Ευχαριστώ».

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η γιαγιά με τα τερλίκια

Τροχαίο: ανατροπή αυτοκινήτου και εγκλωβισμός (εικόνες)

NBA - Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση αλλά ήττα των Μπακς (βίντεο)