Βόλος: τον χτύπησε για τον αγροτικό δρόμο

Ο άνδρας κρατώντας μαχαίρι, απείλησε και χτύπησε τον 68χρονο στον Αλμυρό Βόλου.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας συνέβη στον Βόλο αυτή τη φορά με τον διαπληκτισμό δύο ανδρών.

Με τις κατηγορίες της εξύβρισης, απειλής και πρόκλησης απλών σωματικών βλαβών συνελήφθη ένας 41χρονος στην Αγία Τριάδα Αλμυρού, από αστυνομικούς του Α.Τ. Αλμυρού.

Ο συλληφθείς, μετά από διαπληκτισμό με έναν 68χρονο, με αφορμή προσωπικές τους διαφορές σχετικά με αγροτικό δρόμο, τον εξύβρισε και του προκάλεσε απλές σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον στο πόδι με ένα ξύλο, ενώ παράλληλα κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του, από το οποίο ο 68χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κ.Υ. Αλμυρού.

Προανάκριση ενεργείται από το Α.Τ. Αλμυρού.

