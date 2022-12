Φθιώτιδα

Λαμία: ανήλικοι τους είπαν τα κάλαντα και τους έκλεψαν!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις ανήλικοι, αφού είπαν τα καλαντα, πήραν και... έξτρα "φιλοδωρήματα" από την πολυκατοικία.

Παραμονές Πρωτοχρονιάς και κάποιοι ανήλικοι εκμεταλεύτηκαν το ότι τους άνοιξαν το σπίτι για να πουν τα κάλαντα και φεύγοντας άρπαξαν τρία ποδήλατα.

Ο λόγος για τρεις ανήλικους ρομά οι οποίοι το πρωί του Σαββάτου χτύπησαν τα κουδούνια σε μια πολυκατοικία της οδού Ολύμπου, στη νότια πλευρά της πόλης, για να πουν τα κάλαντα όπως συνηθίζεται την παραμονη της Πρωτοχρονιάς.

Αφού λοιπόν τραγούδησαν τα κάλαντα και πήραν το φιλοδώρημά τους, φεύγοντας άρπαξαν και τρία ποδήλατα τα οποία ήταν στην είσοδο της πολυκατοικίας δίπλα από τις σκάλες.

Οι ιδιοκτήτες όταν κατάλαβαν τι έγινε ενημέρωσαν την αστυνομία, ωστόσο οι κλέφτες είχαν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τις περιγραφές οι δύο είναι αδύνατοι με ύψος 1,70 και 1,80 περίπου και ο τρίτος εύσωμος και φορούσε γκρίζα μπλούζα.

Πηγή: lamiareport.gr