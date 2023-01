Ημαθία

Βέροια: νεκρό βρέφος στο φράγμα του Αλιάκμονα

Φρίκη στη Βέροια καθώς το μωρό, το άφησε στο σημείο η ίδια του η μάνα για να πεθάνει.

Ένα βρέφος, κοριτσάκι 11 μηνών βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το μωρό, άφησε στα παγωμένα νερά του ποταμού η ίδια του η μητέρα για να ξεψυχήσει, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η νεαρή μητέρα που είχε νοσηλευτεί σε ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει πολλά ψυχολογικά προβλήματα, είχε πάρει το μωρό από το σπίτι και είχε πει πως θα έκανε ρεβεγιόν με φίλους. Όταν επέστρεψε χωρίς το κοριτσάκι, οι γονείς της την πίεσαν να τους πει τί είχε συμβεί στο παιδί και κάλεσαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή γυναίκα αρχικά έπεφτε σε αντιφάσεις, υποστηρίζοντας ότι το μωρό το είχε αφήσει σε άλλο σημείο αλλά μετά από πιέσεις των αστυνομικών ομολόγησε ότι έριξε το μωρό μέσα στον ποταμό Αλιάκμονα.

Στο σημείο έφτασαν δύτες της ΕΜΑΚ σήμερα τα ξημερώματα και ανέσυραν το μωρό νεκρό.

