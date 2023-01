Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη με τραυματίες (εικόνες)

Οι επιβάτες του ενός οχήματος που ενεπλάκη σε τροχαίο το εγκατέλειψαν και αναζητούνται.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη, στον Βαρδάρη.

Ειδικότερα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου στις 4:00 στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου με Λαγκαδά με αποτέλεσμα οι τρεις επιβάτες του ενός οχήματος να τραυματιστούν.

Οι επιβάτες του άλλου οχήματος, που φέρεται να είναι Ρομά, εγκατέλειψαν το όχημά τους στο σημείο και αναζητούνται.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΑΧΕΠΑ.

