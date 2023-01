Βοιωτία

Λιβαδειά: Στις φλόγες σπίτι οικογένειας με τρία μωρά

Ολοσχερώς καταστράφηκε το σπίτι πενταμελούς οικογένειας από τη φωτιά.

Στις φλόγες παραδόθηκε ένα σπίτι στο Λαφύστι της Λιβαδειάς, όταν κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα κάλυψαν ολόκληρο το σπίτι, εγκλωβίζοντας μέσα σε αυτό την 5μελή οικογένεια με 3 μωρά.

Σκηνές πανικού δημιουργήθηκαν μέχρις ότου μπορέσουν να βγουν μέσα από το σπίτι η πενταμελής οικογένεια με τα μωρά, τα οποία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούν, καθώς το σπίτι κάηκε ολοσχερώς μετά την υποχώρηση της στέγης.

