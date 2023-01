Λάρισα

Εξέγερση στις φυλακές Λάρισας (εικόνες)

Μεγάλη αναστάτωση στις φυλακές Λάρισας με περισσότερους από 100 κρατούμενους να αρνούνται να επιστρέψουν στα κελιά τους. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Αναστάτωση επικράτησε στις φυλακές της Λάρισας για αρκετές ώρες το βράδυ της Τετάρτης, καθώς περίπου 150 κρατούμενοι αρνούνταν να επιστρέψουν στα κελιά τους, διαμαρτυρόμενοι για συγκρατούμενό τους.

Έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας, τα πράγματα ηρέμησαν και λίγο μετά τις 22.30, οι κρατούμενοι επέστρεψαν στα κελιά τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Σημειώνεται ότι στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν έγιναν γνωστά τα αιτήματα των κρατουμένων.

Πηγή: onlarissa.gr

