Πάτρα: Καπνογόνα και κυνήγι καθηγητή μέσα σε ΕΠΑΛ (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό σε ΕΠΑΛ της Πάτρας, με τους μαθητές να δημιουργούν ατμόσφαιρα γηπέδου.

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν στο 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας, όταν μαθητές κυνηγούσαν καθηγητή για να τον χτυπήσουν.

Ομάδα πάνω από δέκα άτομα, ξεκίνησε το θέμα της επίθεσης στον καθηγητή. Οι ίδιοι άναψαν καπνογόνα μέσα στο σχολείο, μπροστά στα έντρομα μάτια άλλων μαθητών του.

Η ομάδα των μαθητών της Γ’ Λυκείου, φέρεται μάλιστα να χτύπησε και τον καθηγητή.

Στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ, για να διαπιστωθεί αν είναι εντάξει ο καθηγητής, όμως τελικά μαθητές φέρονται να αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Πρόκειται για το ίδιο ΕΠΑΛ στο οποίο πέρυσι είχε γίνει επέμβασης της Πυροσβεστικής, είχαν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ των μαθητών και μαθητών συστεγαζόμενου ΕΠΑΛ, ενώ μαθητής είχε δεχθεί χτύπημα από κατσαβίδι έξω από το σχολείο.

Η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το περιστατικό

«Οι δύο διευθυντές των δύο σχολείων μας με ενημέρωσαν ότι ακούστηκε ένας κρότος. Αμέσως έλαβαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και ενήργησαν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα ενημέρωσαν την αστυνομία», ανέφερε η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας, Ευγενία Πιερρή.

Ερωτηθείσα αν υπήρξαν τραυματισμοί, απάντησε πως δεν υπήρξαν τέτοιες αναφορές και πρόσθεσε:

«Η αστυνομία θα κάνει την εργασία της και εμείς από την πλευρά μας τη δική μας εργασία. Θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται τέτοια πράγματα μέσα σε σχολικές κοινότητες. Όσοι δεν θέλουν να πάνε σχολείου να μην πάνε. Όσοι όμως πάνε θα σέβονται τον χώρο. Το σχολείο είναι ιερό και θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και μέσο».

