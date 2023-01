Λασιθίου

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Η ποινή που επιβλήθηκε στον δολοφόνο της Νεκταρίας

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 55χρονος που έσφαξε την εν διαστάσει σύζυγό του. Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος.

Ισόβια κάθειρξη χωρίς ελαφρυντικά επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Νεάπολης στον 55χρονο, ο οποίος δολοφόνησε με 25 μαχαιριές την εν διαστάσει σύζυγό του, Νεκταρία, τον Οκτώβριο του 2021 στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Η γυναικοκτονία, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, έγινε σε χώρο ξενοδοχείου, όπου η γυναίκα είχε πάει να εργαστεί ως καμαριέρα.

Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως το δικαστήριο όπου εκδικάστηκε η υπόθεση ύστερα από δύο αναβολές την Παρασκευή, επέβαλε επιπλέον στον κατηγορούμενο και 12 μήνες και 1.000 ευρώ πρόστιμο για οπλοχρησία και άλλους 12 μήνες για οπλοκατοχή.

Ο δράστης, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του που σκότωσε τη μάνα τους και δήλωσε μετάνοια. Παρέμεινε σκυφτός και αμίλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Στην απολογία του είπε ότι την είχε δει εκείνο το πρωινό να κατευθύνεται στη δουλειά της με το αυτοκίνητο. Της έκανε νόημα και δεν σταμάτησε και τότε την ακολούθησε στο ξενοδοχείο. «Ντρέπομαι να πω όσα μου είπε και θόλωσα» συνέχισε ο κατηγορούμενος.

Στη δίκη ήταν διχασμένη και η οικογένεια, καθώς ο μεγάλος γιος κατέθεσε υπέρ του πατέρα του, λέγοντας ότι υπήρχε αίσθημα ντροπής καθώς η μητέρα τους είχε σχέση με φίλο του πατέρα του. Η κόρη βρέθηκε απέναντι, στην πολιτική αγωγή, λέγοντας ότι ο πατέρας ήταν βίαιος και πως τους χτυπούσε με μια κουτάλα του φαγητού. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Νεάπολης, μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

Tο χρονικό της φρικτής δολοφονίας

Η άγρια δολοφονία της 48χρονης Νεκταρίας Μαράκη είχε σημειωθεί στα τέλη Οκτωβρίου του 2021, στον Περιστερά της Ιεράπετρας. Ο 55χρονος εν διαστάσει σύζυγός της την δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές, επειδή εκείνη είχε αποφασίσει οριστικά να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς εκείνον.

Μόλις ολοκλήρωσε την αποτρόπαια πράξη του, ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε το δίκυκλο όχημά του, καθώς δεν έπαιρνε μπρος και να μετέβη πεζός σε παρακείμενο χωράφι, σε απόκρημνο παραθαλάσσιο μέρος.

Όταν λίγα λεπτά αργότερα έσπευσαν επιτόπου οι πρώτοι αστυνομικοί, ο 55χρονος απείλησε ότι θα πέσει στο κενό, ενώ αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι που κρατούσε.

Επί σχεδόν 7 ώρες έλαβε χώρα ένα «θρίλερ» διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Αστυνομία και τον γυναικοκτόνο, πριν τελικά ο τελευταίος να πειστεί να παραδοθεί στις Αρχές.

Πηγή: neakriti.gr

