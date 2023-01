Θεσσαλονίκη

Φυλακές Διαβατών: Oπαδoί του ΠΑΟΚ φώναζαν συνθήματα υποστήριξης κρατουμένων

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. χθες (17/01) αργά το βράδυ όταν μια ομάδα περίπου 50 ατόμων βρέθηκε έξω από τις φυλακές Διαβατών και φώναξε συνθήματα υποστήριξης κρατουμένων.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων για να αποτραπεί οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Το περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Οι συγκεντρωμένοι νεαροί κινήθηκαν μαζικά και προς τη Διεύθυνση Μεταγωγών, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τις φυλακές και φώναξαν εκ νέου συνθήματα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν εντολή να ελέγξουν τα άτομα. Από τον έλεγχο των ατόμων προέκυψε ότι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ που θέλησαν να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

πηγή: thestival.gr

