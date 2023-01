Ημαθία

Ηράκλειο: Τσαντάκηδες επιτέθηκαν σε μάνα και κόρη

Τον τρόμο έζησαν μία μητέρα και η κόρη της, όταν τους επιτέθηκαν τσαντάκηδες.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν το βράδυ της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου μία μητέρα και η κόρη της στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την καταγγελία οι γυναίκες ηλικίας ηλικίας 78 και 55 ετών, την ώρα που περπατούσαν έγιναν θύματα βίαιης ληστείας, από δυο αδίστακτους χρήστες ναρκωτικών, που τις πέταξαν στον δρόμο και άρπαξαν τις τσάντες τους.

Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ οι ληστές τράπηκαν σε φυγή προσπαθώντας να εξαφανιστούν.

Περίοικοι που είδαν το περιστατικό τους καταδίωξαν και ο ένας πέταξε στον δρόμο την τσάντα που είχε αρπάξει. Όμως, ούτε αυτός ούτε ο συνεργός του, που στο μεταξύ είχε αρπάξει ό,τι υπήρχε στη δεύτερη τσάντα και την είχε ξεφορτωθεί, κατάφεραν να διαφύγουν. Λίγα λεπτά μετά την ληστεία, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε ένα πάρκο, όπου συνελήφθησαν και παρέδωσαν τα κλοπιμαία.

Οι ηλικίας 40 και 38 χρόνων δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου και δικαιολογήθηκαν ότι είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά. Όμως, τους ασκήθηκε δίωξη για ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών από κοινού και παραπέμφθηκαν στην ανακρίτρια για να απολογηθούν.

