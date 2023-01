Λασιθίου

Κρήτη: Καταγγελία 12χρονης για βιασμό από ανήλικους

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για υπόθεση βιασμού στην Κρήτη με θύμα και δράστες ανήλικους.

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελλόμενη υπόθεση πολλαπλών βιασμών σε βάρος ενός ανήλικου κοριτσιού, από επίσης ανήλικους μαθητές στην Ιεράπετρα Λασιθίου, όταν ήταν 12 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2021 οι γονείς του κοριτσιού απευθύνθηκαν στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου και αρχικά η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Λασιθίου που έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί περαιτέρω.

Μάλιστα, την προκαταρκτική εξέταση ανέλαβε το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας. Η υπόθεση δηλαδή είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το , η υπόθεση αφορά, σε τουλάχιστον τέσσερα αγόρια, εκ των οποίων τα τρία είναι σήμερα ανήλικοι και ο ένας ενήλικας. Το ίδιο το κορίτσι μετά από μακρά και επίπονη περιπέτεια, κατήγγειλε τους 4 για βιασμό, το καλοκαίρι του 2020. Τόσο η ανήλικη όσο και η μητέρα της, έχουν πλέον μετακομίσει εκτός Κρήτης.

