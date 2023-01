Θεσσαλονίκη

Αστυνομική επιχείρηση για τη μεταφορά παιδιού στο ΑΧΕΠΑ

Το παιδάκι ήταν εμπύρετο και είχε σπασμούς και ήταν απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Γέφυρα σωτηρίας για την μεταφορά ενός ανήλικου παιδιού στο νοσοκομείο στήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 16:35 δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ζ συνόδευσαν και διευκόλυναν την μεταφορά του ανήλικου παιδιού στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ από το Ωραιόκαστρο, καθώς χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι ήταν εμπύρετο και είχε σπασμούς.

Αστυνομικοί συνόδευσαν το αυτοκίνητο των γονιών του παιδιού να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Πηγή: thestival.gr

