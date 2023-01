Μεσσηνία

Καλαμάτα: Νεκρός ο άντρας που πυροβολήθηκε στον δρόμο

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης το πρωί της Παρασκευής.

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 47χρονος που πυροβολήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμάτας και είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Ύδρας και Σόλωνος, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν έναν 47χρονο οδηγό μηχανής και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, οι δράστες αρχικά τον πυροβόλησαν μέσα από το αυτοκίνητο, αφού πρώτα με το όχημά τους τού έκλεισαν το δρόμο, και στη συνέχεια βγήκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία, ενώ ο ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε και στη συνέχεια διέφυγαν από τη Σόλωνος αναπτύσσοντας ταχύτητα, αφήνοντας το θύμα τους αιμόφυρτο και βαριά τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Εικόνες από tharrosnews.gr και eleftheriaonline.gr





