Άλκης Καμπανός: Νέα ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του

Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η δικάσιμος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Ένταση μεταξύ των δικηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης επικράτησε νωρίτερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται η δίκη της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ζήτησε να λάβει τον λόγο ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 12 κατηγορούμενου Βασίλης Ταουξής, προκειμένου να κάνει δήλωση, σχολιάζοντας χθεσινή τοποθέτηση του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Αλέξη Κούγια, ο οποίος με αφορμή τη δίκη έκανε λόγο για κλίμα τρομοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κούγιας απάντησε σε υψηλούς τόνους και ακολούθησαν λεκτικοί διαξιφισμοί με εκατέρωθεν βαριές εκφράσεις. Το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο πατέρας του 19χρονου Άλκη, η εξέτασή του οποίου είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Εικόνες, βίντεο: thestival.gr

