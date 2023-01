Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: Χειροπέδες σε νεαρό για ξυλοδαρμό της μάνας του

Μία γυναίκα φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον νεαρό γιο της, ο οποίος περνά Αυτοφώρω.

Στο Αυτόφωρο παραπέμπεται σήμερα ένας 19χρονος, κατηγορούμενος για ξυλοδαρμό της μητέρας του, στο Βολο.

Οι καυγάδες στο σπίτι είναι καθημερινοί και η κατάληξη ήταν να κληθεί η αστυνομία, με τον 19χρονο να κατηγορείται για επίθεση και ελαφρές σωματικές βλάβες.

Η μητέρα δεν κατέθεσε μήνυση, αλλά η κατάσταση στο σπίτι φαίνεται πως είναι εκρηκτική και ο 19χρονος θα εξηγήσει σήμερα στη δικαιοσύνη τους λόγους που στόχος του θυμού του, είναι η 45χρονη μητέρα του.

