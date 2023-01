Μαγνησία

Βόλος: Έδειρε την μάνα του που τον φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά του

Το αλκοόλ φαίνεται πως είναι ο λόγος του νέου περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Μάνα και γιός κατέληξαν χθες Τετάρτη στα δικαστήρια, με τον δεύτερο να κατηγορείται για επίθεση και με την 61χρονη μητέρα να ζητάει προστασία.

Ο 42χρονος επιτέθηκε χθες με βαναυσότητα στην 61χρονη μητέρα του, στο σπίτι της οποίας είναι φιλοξενούμενος μαζί με την οικογένειά του, σε χωριό του Βόλου.

Το αλκοόλ έχει δημιουργήσει ένα αρρωστημένο οικογενειακό περιβάλλον όπου ο 42χρονος χρησιμοποιεί βία, σε σημείο που η μητέρα του να τον καταγγείλει καθώς στην τελευταία του επίθεση, ήταν εκτός εαυτού και την κλωτσούσε.

Στο δικαστήριο προτάθηκε χθες να υπάρξει ποινική διαμεσολάβηση και ο 42χρονος ζήτησε αναβολή. Η ποινική δίωξη αποσύρθηκε για να εξελιχθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης και εάν υπάρξει αποτυχία θα καθίσει σήμερα το μεσημέρι στο εδώλιο.

Το δικαστήριο ωστόσο αποφάσισε να κρατηθεί ο 42χρονος χθες για να μην επιστρέψει σπίτι, μέχρι να διευθετηθούν οι διαδικασίες.

Πηγή: gegonota.news

