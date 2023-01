Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία - Εύηνος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την διέλευση μαθητών από συρμάτινη γέφυρα (εικόνες)

Έκοψαν την ανάσα οι εικόνες με τους μαθητές στο Θέρμο να περνούν τον Εύηνο με χρήση συρμάτινης πεζογέφυρας και σιδερένιου κουβουκλίου.



Άμεση ήταν η αντίδραση της Εισαγγελίας σχετικά με όσα συνέβησαν χθες στον Εύηνο, εν μέσω κακοκαιρίας, με τους μαθητές στο Θέρμο και το πέρασμά τους πάνω από το επικίνδυνο ποτάμι με τη χρήση μια συρμάτινης πεζογέφυρας και ενός σιδερένιου κουβουκλίου, με άμεσο κίνδυνο για τις ζωές τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, αφού έλαβε γνώση των σχετικών δημοσιευμάτων, ο εισαγγελέας Αγρινίου παρενέβη αυτεπάγγελτα και ζήτησε να ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους από το αστυνομικό τμήμα Θέρμου ώστε να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η κίνηση αυτή πρόλαβε και τον δήμαρχο Θέρμου κ. Σπύρο Κωνσταντάρα, ο οποίος επρόκειτο να κινηθεί δικαστικά. Μετά από την παρέμβαση του εισαγγελέα πρόκειται να διερευνηθεί ο λόγος που τα παιδιά κινήθηκαν προς το σημείο και να αναζητηθούν οι ευθύνες.

