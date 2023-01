Δωδεκανήσα

Κως - ληστεία: Τον “πρόδωσε” το δακτυλικό του αποτύπωμα

Απολογούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται . Τι υποστήριξε ο ίδιος και πως κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του οι αρχές.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων θα καθίσει την 9η Φεβρουαρίου 2023 ένας 35χρονος Αλβανός, κάτοικος Κω, κατηγορούμενος για ληστεία.

Ο κατηγορούμενος, που έχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, φέρεται συγκεκριμένα, από κοινού, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης με άλλους άγνωστους εισέτι δράστες, με σωματική βία εναντίον προσώπου και με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής εξανάγκασαν άλλον να τους παραδώσει ξένα ολικά κινητά πράγματα για να τα ιδιοποιηθούν παρανόμως.

Πλέον συγκεκριμένα, την 3η Νοεμβρίου 2014 αφού έθραυσαν τον υαλοπίνακα της μπαλκονόπορτας ευρισκόμενης στο Φαληράκι της Ρόδου οικίας ιδιοκτησίας ημεδαπού, εισήλθαν παρανόμως εντός και μόλις ο ιδιοκτήτης επέστρεψε ανυποψίαστος σε αυτήν, του επιτέθηκαν και τον έριξαν με βία στο πάτωμα, τον κλωτσούσαν και τον πατούσαν στην μέση και τον απειλούσαν με επικείμενο κίνδυνο σώματος και ζωής και ειδικότερα ότι θα τον σκοτώσουν με κάποιο όπλο και θα τον χτυπούσαν με σκεπάρνι, εξαναγκάζοντάς τον έτσι να τους παραδώσει το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 400 και το κινητό του τηλέφωνο.

Απολογούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε επαφή με το θύμα και ουδεμία ανάμειξη έχει με το διερευνόμενο περιστατικό. Υποστήριξε ότι η εύρεση του αποτυπώματός του, στην οικία του θύματος, είναι πιθανό να είναι εντελώς συμπτωματική και να οφείλεται αμιγώς στην εκ μέρους του παροχή εργασίας.

Ειδικότερα, καθ’ όλο το χρόνο της παραμονής του στη Ρόδο, από το έτος 1998, εργάζεται ως εργατοτεχνίτης σε εταιρεία υαλικών, η οποία έχει μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, βιοτεχνία παρασκευής και τοποθέτησης υαλικών στο νησί. Έτσι η εύρεση του δακτυλικού του αποτυπώματος πάνω στο τζάμι του θύματος είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην εκ μέρους του συμμετοχή στη διαδικασία παρασκευής, τοποθέτησης ή συντήρησής του.

Είναι δηλαδή πιθανό, η επαφή του με το τζάμι, να έλαβε χώρα είτε κατά την παρασκευή αυτού, στο χώρο της βιοτεχνίας, είτε κατά την τοποθέτησή του στο κούφωμα, στον χώρο της οικίας του θύματος, είτε κατά την συντήρηση του κουφώματος, όπου ενδεχομένως μπορεί να είχε κληθεί για να αναλάβει. Όμως μετά από τέσσερα και πλέον έτη, αδυνατεί, όπως είπε, να θυμάται πού και πότε έχει εργαστεί.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης. Στην ίδια συνεδρίαση θα αναβιώσει υπόθεση με κατηγορούμενος για ληστεία κατά συναυτουργία έναν 29χρονο, κάτοικο Ιαλυσού, που συνελήφθη την 14 Μαΐου 2014, δύο μέρες μετά την αθώωσή του, λόγω αμφιβολιών, σε άλλη υπόθεση ληστείας από το κακουργιοδικείο κι έναν συνομήλικο του.

Την 14η Μαΐου 2014 και περί ώρα 12:20 οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, εντός του χώρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ρόδου, πλησίασαν τον Λ. Ι. του Π.-Γ., 29 ετών και άρχισαν να τον χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους σε όλο του το σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Εκμεταλλευόμενοι την πτώση του, φέρονται να του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, αξίας 50 ευρώ, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 200 ευρώ, ένα πορτοφόλι με 230 ευρώ και μια κάρτα τραπέζης, καθώς και μια ιατρική συνταγή για χορήγηση φαρμάκων.

Στον φερόμενο ως θύμα επιδείχθηκαν φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων και από τη διαδικασία αυτή αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους δύο πρώτους κατηγορουμένους, ως δύο εκ των δραστών της σε βάρος του επίθεσης.

Ο 29χρονος πάντως προσήλθε οικειοθελώς στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου την 21:30 ώρα της 14ης Μαΐου 2014 και συνελήφθη.

Απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στον ΟΚΑΝΑ και ήταν σε άσχημη κατάσταση γιατί είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Είδε, όπως είπε, να χτυπούν το θύμα και μετέβη στο σημείο για να τους χωρίσει. Οι δράστες του είπαν να φύγει, όπως είπε, ενώ για την κατάσταση που βρισκόταν ως μάρτυρες πρότεινε τις θεραπεύτριες του ΟΚΑΝΑ και τον «σεκιούριτι» του κτηρίου.

