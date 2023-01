Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Βίντεο - ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή σε μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη δέκα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν μία παρέα τριών αδερφών πήγε σε μπαρ στο Ρέθυμνο.

Βίντεο - ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της άγριας συμπλοκής σε μπαρ του Ρεθύμνου.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη δέκα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν μία παρέα τριών αδερφών πήγε σε μπαρ στο Ρέθυμνο. Κάποια στιγμή ο ένας από τα αδέρφια άρχισε να απειλεί έναν εργαζόμενο στο μπαρ ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις δεν δίστασε να βγάλει και μαχαίρι.

Εκεί βρισκόταν ο γιος του εργαζόμενου ο οποίος είναι αστυνομικός και μπήκε στη μέση για να επαναφέρει την τάξη. Ωστόσο, η παρέμβασή του φαίνεται να προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις με τον 25χρονο νεαρό να επιτίθεται στον 32χρονο αστυνομικό τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι.





Ο αστυνομικός, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε εναντίον του με τη σφαίρα να βρίσκει τον 25χρονο στη κοιλιά και στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τόσο τον αστυνομικό όσο και τον 25χρονο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και οι δύο, ευτυχώς, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο της συμπλοκής και άρχισαν να συλλέγουν υλικό και στοιχεία για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Οι αρχές συνέλαβαν τόσο τα τρία αδέρφια, που κατάγονται από τον Μυλοπόταμο, όσο και τον 32χρονο συνάδελφό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έρευνα που έκαναν οι αρχές στους νεαρούς βρήκαν πάνω τους τρία μαχαίρια.





Ο αστυνομικός που υπηρετεί στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα διακομόιστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια στο αντίστοιχο στρατιωτικό στα Χανιά. Ο 26χρονος μετά τις πρώτες βοήθειες νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Για πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθυμνου και άλλα 2 άτομα. Οι αστυνομικοί συνέλλαβαν τα 3 αδέλφια, όπως και τον αστυνομικό και σε βάρος όλων σχηματίζεται Δικογραφία.

Παράλληλα έχει διαταχτει και ΕΔΕ για τις συνθήκες του επεισοδίου αλλά και για την ενέρηγεια του αστυνομικού να πυροβολήσει.

Ο κ. Ντούμας ανέφερε πως " ο αστυνομικός από το νόμο είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει σε αυτόωρο αδίκημα αν χρειαστεί, ακόμη και με το όπλο του για να σώσει τη ζωή του ή τη ζωή τρίτων. Είναι ξεκάθαρο από το νόμο".

Ενώ και ο κ. Μαυροειδάκος, σχολιάζοντας το γεγονός ανέφερε πως "ο αστυνομικός μπορεί να φέρει το όπλο του 24 ώρες το 24ωρο και να μην ξεχνάμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμ δει συναδέλφους εκτός υπηρεσίας να επεμβαίνουν και να προσ΄φερουν υπηρεσίες προστατεύοντας κόσμο από κακοποιούς".

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που διανεργούν την προανάκριση λαμβάνουν καταθέσεις ενώ εξατάζουν και οπτικό υλικό από κάμερες.





Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της “τουρκικής μειονότητας” της Δυτικής Θράκης

Τσιτσιπάς για Τζόκοβιτς: Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου