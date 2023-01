Δωδεκανήσα

Κως: Θρίλερ με σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη

Πού εντοπίστηκε η σορός και τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις.

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε, το απόγευμα της Κυριακής, σε δύσβατο σημείο στην παραθαλάσσια περιοχή «Προφήτη Ζαχαρία», νότια τη Κω.

Η σορός περισυνελέγη με τη συνδρομή κλιμακίου της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρουσία στελεχών του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Κω.

Από το Λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

