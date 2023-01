Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστείες σε ψιλικατζίδικα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο πανομοιότυπες ληστείες σε καταστήματα με ψιλικά, μέσα σε λίγες ώρες, Η λεία των ληστών.

Δύο πανομοιότυπες ληστείες, που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη σε καταστήματα ψιλικών, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

Η πρώτη έγινε χθες, γύρω στις 10 το βράδυ, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, στη Σταυρούπολη, όπου δύο άγνωστοι, υπό την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο της επιχείρησης, αρπάζοντας από το ταμείο 400 ευρώ.

Με μαχαίρι απείλησαν τον υπάλληλο και οι δύο δράστες της δεύτερης ληστείας που διαπράχθηκε στις 7 το πρωί στην οδό Μοναστηρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, με τη λεία και σε αυτή την περίπτωση να είναι περίπου 400 ευρώ.

Ήδη αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στις δύο παραπάνω περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκη