Φθιώτιδα

Λαμία: Έσκισαν τα λάστιχα στα αυτοκίνητα ολόκληρης γειτονιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτοι οι ιδιοκτήτες διαπίστωσαν την ζημιά, όταν ξεκίνησαν να πάνε στις δουλειές τους. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, μέσω καμερών ασφαλείας.

Άγνωστος με αιχμηρό αντικείμενο προκάλεσε φθορές στα ελαστικά αυτοκινήτων που ήταν παρκαρισμένα στη περιοχή της Άμπλιανης και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πλατυστόμου, στην πόλη της Λαμίας.

Όπως καταγγέλει αναγνώστης του lamianow.gr ο οποίος βγήκε το πρωί να πάρει το όχημα του προκειμένου να πάει στην δουλειά του: “… δεν είχα προσέξει ότι το λάστιχο ήταν σκισμένο και όταν πήγα να ξεκινήσω το αντιλήφθηκα άμεσα. Βγήκα έξω και είδα σκισμένο το λάστιχο του αυτοκινήτου μου. Αλλά δεν ήταν μόνο το δικό μου. Το ίδιο είχε συμβεί σε 3-4 αυτοκινήτα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο. Είναι δυνατόν;”.

Ο δράστης αναζητείται από παρακείμενες κάμερες προκειμένου να επιληφθεί του συμβάντος η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Ρούλα Κορομηλά: Έχω διαφωνήσει, έχω νευριάσει, αλλά δεν έχω απολύσει κανέναν (βίντεο)

Πέθανε ο Φίλιππος Τσιμπόγλου

Πτώση Φάντομ - Κηδεία Τουρούτσικα: Συγκλόνισαν οι επικήδειοι των γονιών του (βίντεο)