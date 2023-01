Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία - θάνατος 9χρονου: Στο εδώλιο ο θεράποντας γιατρός του

Τι είπε η μητέρα του 9χρονου για το γολγοθά που βιώνει

Στις 17 Ιανουαρίου 2023, στην δικαστική αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας αναβίωσε η υπόθεση του μικρού Δημήτρη ενώ την ερχόμενη Τρίτη θα συνεχιστεί με κατηγορούμενους τον θεράποντα γιατρό του μικρού Δημήτρη, αλλά και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, εκεί όπου πήγε πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ο 9χρονος έμεινε τρεις ημέρες μέχρι που τον έστειλαν στο νοσκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού στην Αθήνα και κατέληξε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο γιατρός του νοσοκομείου Λαμίας που εξέτασε και χειρούργησε τον άτυχο εννιάχρονο κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο τότε διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ο τότε διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ο διάδοχός του, κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος δια παραλείψεως, κατ’ εξακολούθηση, καθώς παρέλειψαν να ασκήσουν πειθαρχικό έλεγχο.

Να υπενθυμίσουμε ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο από το θάνατο του Δημήτρη έφυγε από τη ζωή και η 14χρονη Ιωάννα Κουτσοπάνου η οποία μπήκε στο χειρουργείο του νοσοκομείου Λαμίας για αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας όμως είχε ρήξη στομάχου και πέθανε από περιτονίτιδα. Η Ιωάννα είχε μείνει στη Λαμία πάνω από 12 ώρες όταν μεταφέρθηκε στη Λάρισα όπου κατέληξε. Οι γονείς βρέθηκαν στη δίκη στο πλευρό των γονιών του Δημήτρη, ενώ στην υπόθεσή τους εμπλέκεται ο ίδιος γιατρός ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας.

Μιλώντας στο protothema.gr η μητέρα του 9χρονου Δημήτρη, Αθανασία ανέφερε ότι εδώ και πεντέμισι χρόνια έχουν κάνει πέντε αναφορές στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) αλλά και στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον τότε υπουργό Υγείας, χωρίς να γίνεται κάτι.

«Κανείς δεν έκανε κάτι για τον Δημήτρη. Το 2021, τέσσερα χρόνια μετά έπρεπε να δούμε το πόρισμα των επιθεωρητών το οποίο παρέπεμψε τον κατηγορούμενο γιατρό, ο οποίος ακόμη θα ήταν στη θέση του. Αυτός θεωρεί ότι όλα τα έκανε σωστά αλλά το παιδί μας έφυγε από τη ζωή. Και όλοι οι κατηγορούμενοι προσπαθούν τόσα χρόνια να συγκαλύψουν τις ευθύνες για να μην τιμωρηθεί ο υπεύθυνος. Και τίθεται και ένα σοβαρό ερώτημα. Μάρτυρες υπεράσπισής του είναι ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Φθιώτιδας και μέλη του ιατρικού συλλόγου. Αυτοί πάνε με τη θεσμική τους ιδιότητα για να καταθέσουν. Ως μέλη του πειθαρχικού οργάνου δηλαδή που πρέπει να ελέγξει τον γιατρό; Άρα έχουν βγάλει και την απόφαση τους σωστά;» αναρωτιέται η μητέρα του 9χρονου Δημήτρη η οποία κατά την κατάθεσή της στην αρχή της δίκης πριν από δυο εβδομάδες περίπου ανέφερε ότι ανέφερε πως ο άντρας της μετέφερε απευθείας τον γιο τους στο νοσοκομείο Λαμίας, έπειτα από το περιστατικό με το ποδήλατο, όπου χτύπησε την κοιλιά του με το τιμόνι. «Για τρεις ημέρες δεν έκαναν τίποτε στο νοσοκομείο και ο γιατρός μας έλεγε ότι όλα είναι καλά.

Το παιδί πονούσε και ούρλιαζε από τους πόνους και συνέχεια μου έλεγε ότι φοβάται. Του αφαίρεσαν 30 εκατοστά από το έντερό του και δεν κατάλαβαν την τρύπα ενώ είχαν γίνει εξετάσεις. Μετά από τρεις ημέρες το έστειλαν στην Αθήνα για να πεθάνει», κατέθεσε η μητέρα η οποία τόνισε στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος γιατρός τους καθησύχαζε και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. «Μας έλεγε ότι ο Δημήτρης θα μεγαλώσει και θα ζήσει τη ζωή του. Ούτε λέξη για περιτονίτιδα και σήψη. Αυτός δεν πρέπει να χειρουργεί. Πήγαμε στην Αθήνα μας περίμεναν 7 γιατροί στα επείγοντα και μέσα σε πέντε λεπτά το παιδί μας μπήκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το μόνο που μου είπαν ήταν ότι το παιδί μου πέθανε». Αλλά και κατά τη διακομιδή του από τη Λαμία στην Αθήνα η μητέρα κατέθεσε ότι το παιδί της είχε πυρετό και είχαν δώσει μικρές γάζες και χαρτί κουζίνας σε ειδικευόμενη για να τα βρέχει και να τα βάζει ως επιθέματα στο μέτωπο του παιδιού για να πέσει ο πυρετός! «Ο πυρετός είχε φτάσει τους 41 βαθμούς, και είχαν δώσει σε μια ειδικευόμενη που είχε αναλάβει την ίδια ημέρα για πρώτη φορά στο νοσοκομείο υπηρεσία για να βρέχει τις γάζες και τα χαρτιά και να τα χρησιμοποιεί ως επιθέματα στο μέτωπο του παιδιού, προκειμένου να πέσει ο πυρετός. Δεν υπήρχε σεντόνι για να σκεπαστεί το παιδί, δεν υπήρχε ούτε θερμόμετρο, ούτε οξυγονόμετρο, δεν υπήρχε τίποτα».

Το χρονικό

Το βράδυ της 22ας Ιουλίου 2017, ο 9χρονος Δημήτρης Κατσαούνος παίζει με το ποδήλατό του όταν κάποια στιγμή πέφτει και χτυπάει. Έχει έντονους πόνους στην κοιλιά του και οι γονείς του τον πηγαίνουν αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου το παιδί εισάγεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική η διάγνωση των γιατρών είναι οξεία κοιλία. Το παιδί όμως συνεχίζει να πονά. Μετά από λίγα 24ωρα εμφανίζει ζαλάδες και κάνει εμετούς. Του χορηγούν καθαρτικά και του κάνουν υποκλυσμούς. Μετά από δυο ημέρες υποβάλλεται σε ερευνητική λαπαροτομία και εντοπίζεται διάτρηση στομάχου. Ο Δημήτρης μπαίνει χειρουργείο για επέμβαση εντεροκτομής-σκωληκοειδεκτομής. Στη συνέχεια οδηγείται σε απλό θάλαμο νοσηλείας, χωρίς όμως να βελτιώνεται η κλινική του εικόνα. Στις 26 Ιουλίου 2017, δηλαδή την τέταρτη μέρα από τον τραυματισμό του 9χρονου και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, οι γιατροί αποφασίζουν τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα. Οι γιατροί διαβεβαιώνουν για πολλοστή φορά τους γονείς ότι όλα πάνε καλά και ότι το παιδί θα διακομιστεί για καλύτερη παρακολούθηση, «γιατί ενδέχεται να παρουσιάζει βλάβη ο αξονικός τομογράφος στο Γ.Ν. Λαμίας».

Το παιδί μεταφέρεται στην Αθήνα και εισάγεται αμέσως σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχει περάσει όμως πολύτιμος χρόνος. Η διευθύντρια της ΜΕΘ ενημερώνει τους γονείς ότι το παιδί είχε ήδη πολυοργανική ανεπάρκεια. Παρά τις εναγώνιες προσπάθειες των γιατρών του «Αγλαΐα Κυριακού», στις 16:15 της ίδιας ημέρας ο 9χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η ιατροδικαστική εξέταση καταλήγει ως αιτία θανάτου «αλλοιώσεις οξείας περιτονίτιδας».

Πηγή: protothema.gr

