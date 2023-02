Αχαΐα

Ναρκωτικά: Μπλόκο σε φορτίο με την “κοκαΐνη των φτωχών”

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 4 διακινητές, την ώρα της παράδοσης – παραλαβής του φορτίου.

Στη σύλληψη 4 ατόμων, δυο Ελλήνων, ενός Αλβανού και ενός Πακιστανού και στην κατάσχεση 5 κιλών κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, προχώρησαν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, στα Μέγαρα.

Η ποσότητα των ναρκωτικών βρέθηκε σε φορτηγό που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Γερμανία με προορισμό την Ελλάδα. Η σύλληψη των διακινητών έγινε στη Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου στα ΣΕΑ Μεγάρων, την ώρα της παράδοσης – παραλαβής του παράνομου φορτίου.

Σε γνώση των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, ήρθαν πληροφορίες και την κατάλληλη στιγμή στήθηκε η επιχείρηση για τη σύλληψη των διακινητών. Διερευνάται το ενδεχόμενο το φορτηγό να εισήλθε στην Ελλάδα, μέσω του λιμανιού της Πάτρας.

Η κρίσταλ μεθ (crystal meth), είναι ναρκωτικό που ανήκει στην ίδια κατηγορία με την κοκαΐνη και άλλα ισχυρά ναρκωτικά. Έχει πολλές ονομασίες στην αργκό όπως κοκαΐνη των φτωχών, μεθ, κρακ, κιμωλία ή σπιντ που είναι και η πιο κοινή της ονομασία. Η κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη χρησιμοποιείται από άτομα όλων των ηλικιών, αλλά η πιο συνηθισμένη της χρήση είναι ως ναρκωτικό των κλαμπ και κυκλοφορεί στα νυχτερινά κλαμπ ή στα ρέιβ πάρτυ. Οι πιο συνηθισμένες της ονομασίες στην αργκό είναι ice (πάγος) ή glass (γυαλί).

