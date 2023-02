Ιωάννινα

Γυναικοκτονία στα Ιωάννινα: Ισόβια στον 69χρονο

Την βαρύτερη των ποινών επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πρέβεζας στον 69χρονο γυναικοκτόνο.

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό της Πρέβεζας στον 69χρονο από τα Ιωάννινα, ο οποίος πριν έναν χρόνο είχε σκοτώσει την 79χρονη σύζυγό του.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκησε έντεκα περίπου ώρες και η απόφαση του δικαστηρίου έγινε γνωστή στις οκτώ το βράδυ περίπου.

Ο 69χρονος βρέθηκε στο εδώλιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά πλειοψηφία από το δικαστήριο κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε η ισόβια κάθειρξη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, κ.κ. Δημήτρης Δήμος, Βασίλης Γιάπρος, και Απόστολος Τάσσης άσκησαν έφεση και η δίκη θα επαναληφθεί σε δεύτερο βαθμό.

Το έγκλημα είχε γίνει στις 20 Φεβρουαρίου του 2022 στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι.

Είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσά τους και ο 69χρονος είχε χτυπήσει τη σύζυγό του. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα και στην απολογία του είχε ισχυριστεί ότι δεν είχε πρόθεση να της κάνει κακό.

