Ξάνθη: Πέθαναν από αναθυμιάσεις στον ύπνο τους

Οι Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς και κατάφεραν να τις βγάλουν από το σπίτι, δυστυχώς χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.





Τραγικό θάνατο βρήκαν μέσα στο σπίτι τους στην Ξάνθη δυο γυναίκες ηλικίας 89 και 92 ετών όταν αυτό έπιασε φωτιά. Οι δυο άτυχες γυναίκες δεν αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, γιατί εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, να εισπνεύσουν μεγάλες ποσότητες καπνού.

Οι άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες Ξάνθης που έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς κατάφεραν να τις βγάλουν από το σπίτι χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου οι γιατροί παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν δεν μπόρεσαν να τις κρατήσουν στη ζωή.

Η φωτιά, που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έγινε αντιληπτή από διερχόμενο που ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με οχτώ πυροσβέστες. Το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Ξάνθης διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς που στοίχισε τη ζωή στις δυο γυναίκες.

