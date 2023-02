Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε φαρμακείο

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό από τον υπάλληλο και τράπηκε σε φυγή.

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, σε φαρμακείο σε περιοχή της Καλαμαριάς, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 20:15, ένα άτομο εισέβαλε σε φαρμακείο επί της οδού Πόντου, στην Καλαμαριά και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου απέσπασε από τον υπάλληλος το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τους αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με το grtimes.gr

