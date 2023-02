Λέσβος

Μυτιλήνη: Συγκινητική η υποδοχή των εθελοντών που επέστρεψαν από την Τουρκία (εικόνες)

«Είμαστε ευγνώμονες προς τους εθελοντές για την βοήθεια που παρείχαν στους συνανθρώπους μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υποδέχτηκε χτες Τετάρτη 15.02.2023 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους 35 εθελοντές της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Ελλάδος (ΕΠΟΜΕΑ) , οι οποίοι επέστρεψαν από την Τουρκία όπου συμμετείχαν επιτυχώς στις έρευνες ανεύρεσης επιζώντων από τα συντρίμμια.

Ο Περιφερειάρχης τίμησε σε ένδειξη Πανελληνίου ευγνωμοσύνης τους εθελοντές ευχαριστώντας τους παράλληλα για το έργο που επιτελούν.

Αμέσως μετά ο κ. Μουτζούρης, δήλωσε τα εξής: Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον εθελοντών να συμμετέχουν στις έρευνες στην Τουρκία, συνδράμαμε στην μετακίνηση τους και σε ότι άλλο χρειάστηκε. Παρά το γεγονός ότι επί μακρόν δεχόμαστε απειλές από την γείτονα χώρα, με όλα αυτά που καθημερινά ακούγαμε, τα αφήσαμε στην άκρη καθώς το συναίσθημα της αγάπης και της αλληλεγγύης προς τον λαό της Τουρκίας, υπερκεράζει κάθε άλλο.

Είμαστε ευγνώμονες προς τους εθελοντές για την βοήθεια που παρείχαν στους συνανθρώπους μας και για τον λόγο αυτό θελήσαμε σήμερα να τους αποτίσουμε φόρο τιμής. Ως Έλληνες και ως Βορειοπελαγίτες συμπαραστεκόμαστε και συμπάσχουμε με τους γείτονες μας όχι μόνο ηθικά αλλά και εμπράκτως καθώς τις επόμενες ημέρες θα αποστείλουμε ανθρωπιστικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται με μέριμνα της Περιφέρειας.

