“Άγιος Στυλιανός”: Το 2,5 ετών κορίτσι πέθανε λίγες ώρες πριν γυρίσει στην μάνα του

Συγκλονίζει η τραγωδία με το κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στο βρεφοκομείο, λίγες ώρες πριν γυρίσει, μετά από δύο χρόνια, στην αγκαλιά της μητέρας του.

Ανείπωτη είναι η τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, με τον θάνατο ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών, με καταγωγή από την Νιγηρία, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο “Άγιος Στυλιανός”.

Το άτυχο παιδάκι φιλοξενείτο εδώ και δύο χρόνια στη δομή, όπου ανατέθηκε η φροντίδα του με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από προσπάθειες, η μάνα του κατάφερε να πληροί τις προϋποθέσεις και το κοριτσάκι να επιστρέψει σε εκείνη. Σήμερα ή αύριο θα ολοκληρωνόταν η διαδικασία, όμως το κοριτσάκι σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις αμυγδαλές του και το βράδυ της Πέμπτης, το Δημοτικό Βρεφοκομείο κάλεσε γιατρό προκειμένου να το εξετάσει, ο οποίος και έκρινε ότι θα πρέπει να της χορηγηθεί αγωγή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από 10 ημέρες, το κοριτσάκι θα υποβάλλονταν ξανά σε ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια ίσως σε επέμβαση αφαίρεσης των αμυγδαλών.

Σήμερα το πρωί, μια βρεφονηπιοκόμος το εντόπισε χωρίς αισθήσεις. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε κινητή ομάδα, διασώστης έκανε ΚΑΡΠΑ, το κοριτσάκι ήταν όμως ήδη νεκρό.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για λοίμωξη του αναπνευστικού ωστόσο φως στα ακριβή αίτια θα δώσουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Για το τραγικό συμβάν θα διαταχθεί διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή για διερεύνηση της υπόθεσης και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα.





