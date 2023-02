Ηράκλειο

Κρήτη: Νεκρός από φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην είσοδο του Τυμπακίου, δίπλα σε βενζινάδικο, όπου ξέσπασε φωτιά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο κτήριο βρέθηκε νεκρός με τα αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 10 οχήματα και 20 υπαλλήλους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Φωτογραφίες: e-mesara.gr

