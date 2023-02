Ηράκλειο

Κρήτη: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο

Κατέληξε ο άνδρας που είχε τραυματιστεί ενώ κλάδευε ελιές στην Κρήτη.

Πέθανε ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά με αλυσοπρίονο όταν κλάδευε ελιές στην περιοχή Ελιά του δήμου Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Ο Σταμάτης Περβολάκης νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ, με τον διοικητή του, Γιώργο Χαλκιαδάκη να επιβεβαιώνει στο ekriti την δυσάρεστη εξέλιξη.

Ο άτυχος 40χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του γύρω στις 22.30 το βράδυ της Κυριακής, σκορπίζοντας πόνο και θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Όλοι ήλπιζαν σε κάποιο θαύμα ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που δυστυχώς δεν άφησαν περιθώρια βελτίωσης με συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή στην ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν.

